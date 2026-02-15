МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Каллас: ЕС не готов назвать дату приема Украины в союз

По словам главы дипломатии ЕС, блок должен продемонстрировать принадлежность Киева к Европе.
Глеб Владовский 15-02-2026 17:59
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Страны Евросоюза не готовы принимать Украину в союз. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«У меня такое чувство, что государства-члены (ЕС - Прим. ред.) не готовы назвать конкретную дату (приема в блок - Прим. ред.). Нам предстоит проделать еще много работы», - цитирует ее слова Reuters.

Она также отметила, что ЕС должен продемонстрировать принадлежность Украины к Европе. Кроме того, по ее словам, Киев, как Албания и Черногория, уже долгое время находится в процессе интеграции.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции в очередной раз заявил о необходимости принятия Украины в Евросоюз.

#в стране и мире #Украина #евросоюз #кая каллас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 