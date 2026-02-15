Страны Евросоюза не готовы принимать Украину в союз. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«У меня такое чувство, что государства-члены (ЕС - Прим. ред.) не готовы назвать конкретную дату (приема в блок - Прим. ред.). Нам предстоит проделать еще много работы», - цитирует ее слова Reuters.

Она также отметила, что ЕС должен продемонстрировать принадлежность Украины к Европе. Кроме того, по ее словам, Киев, как Албания и Черногория, уже долгое время находится в процессе интеграции.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции в очередной раз заявил о необходимости принятия Украины в Евросоюз.