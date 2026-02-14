Украина вновь стала темой для обсуждений на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. В этот раз не обошлось без абсурда и взаимных обиняков.

В дом Украины со свитой в кортеже из десятка машин прибыл глава Киевского режима. Безопасностью Зеленского Германия серьезно озаботилась. На крышах снайперы, в воздухе постоянно висел вертолет. Дом Украины, который открыли, кстати, в здании банка, Зеленский посетил первым делом, и, только потом, отправился на саму конференцию, где ему предстояло услышать привычное европейское про поддержку и то, к чему привыкать приходится - американское про переговоры.

Там же, на полях мюнхенской конференции госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистам Bloomberg, напомнил, что США стремятся найти такой выход из конфликта, который будет выгоден каждой стороне. При этом он вновь оставил за бортом переговорного трека по Украине коалицию желающих, отменив встречу с лидерами ЕС.

«Мы продолжаем искать возможности для того, чтобы понять, есть ли такое решение этой уникальной проблемы, которое будет подходить как Украине, так и России. Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы понять, сможем ли мы прийти к решению», - подчеркнул госсекретарь.

Неназванный европейский чиновник, слова которого приводит британская газета Financial Times, назвал такое решение госсекретаря безумием. В госдепе пояснили, что у Рубио слишком плотный график. То есть, времени на представителей коалиции, выступающих за продолжение вооруженного противостояния, у него не нашлось.

Припомнил премьеру Венгрии эту позицию и Зеленский. В своем выступлении, убеждая публику в необходимости принятия Украины в ЕС, он повторно публично оскорбил Виктора Орбана.

Венгерский премьер на выпад Зеленского отреагировал оперативно. В соцсетях он иронично поблагодарил главу Киевского режима за очередную речь о необходимости вступления Украины в ЕС и отметил, что эта дискуссия - не о личностях, а о будущем Венгрии, Украины и всей Европы. Именно поэтому Украина и не может войти в состав Евросоюза.

Значительную часть своего выступления Зеленский посвятил объяснению, почему Украине нужно как можно больше оружия, особенно систем ПВО. Глава киевского режима не упустил возможности укорить олимпийский комитет за отстранение украинского скелетониста Гераскевича от участия в Играх в Милане. А еще Зеленский много и неуместно шутил, его выступление постоянно прерывал дружный смех зала.

Говорили в Мюнхене и о предстоящем новом раунде трехсторонних переговоров, который начнется во вторник в Женеве. Рубио подтвердил, что с американкой стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента - Владимир Мединский.

Судя по сегодняшнему выступлению Зеленского, он больше вдохновлен поддержкой, которую ему оказывает Европа. Ее суть лучше всего прозвучала в словах президента Финляндии Александра Стубба, кандидатура которого не так давно обсуждалась в качестве основого переговорщика с Москвой от Евросоюза. Он призвал Киев продолжать делать то же, что и раньше.