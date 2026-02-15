МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Станция «Восток» зафиксировала за сутки самый сильный мороз на планете

На территории России находятся также два других самых холодных места, где за сутки зафиксировали одни из низких показателей температуры воздуха.
Глеб Владовский 15-02-2026 17:37
© Фото: Yang Shu XinHua Globallookpress

Самую низкую температуру воздуха на планете зафиксировали за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией "Восток" в Антарктиде - (- 55,8 градуса)», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, на территории России есть два других места, где за минувшие сутки зафиксировали одни из самых низких температурных показателей на планете. Так, в чукотском селе Илирней температура опустилась до -52 градусов, а в якутском Оймяконе зафиксировали -48,9.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», что в ночь на воскресенье температура воздуха в Москве начнет резко понижаться, на дорогах образуется гололедица. По ее словам, минимум температуры завтра придется на утренние часы в Москве, к утру подморозит -9 градусов, дальше понижение температуры продолжится.

