Станция «Восток» зафиксировала за сутки самый сильный мороз на планете

Самую низкую температуру воздуха на планете зафиксировали за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией "Восток" в Антарктиде - (- 55,8 градуса)», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, на территории России есть два других места, где за минувшие сутки зафиксировали одни из самых низких температурных показателей на планете. Так, в чукотском селе Илирней температура опустилась до -52 градусов, а в якутском Оймяконе зафиксировали -48,9.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», что в ночь на воскресенье температура воздуха в Москве начнет резко понижаться, на дорогах образуется гололедица. По ее словам, минимум температуры завтра придется на утренние часы в Москве, к утру подморозит -9 градусов, дальше понижение температуры продолжится.