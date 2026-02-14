Крепкие морозы и северный ветер ждут москвичей на следующей неделе

Температура воздуха в Москве начнет резко понижаться в ночь на воскресенье, на дорогах образуется гололедица. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о предстоящем резком похолодании в Москве и регионе.

«Большого количества снега, осадков мы не ожидаем, а вот самым неприятным моментом станет значительное понижение температуры воздуха», - сказала специалистка.

По ее словам, минимум температуры завтра придется на утренние часы в Москве, к утру подморозит минус 9 градусов, дальше понижение температуры продолжится.

В течение дня максимальная температура будет в пределах минус 7-9 градусов. Не исключено, что к вечеру в воскресенье в Москве уже подморозит градусов до минус 10-12.

«На дорогах образуется сильная гололедица. Это опасное явление погоды», - подчеркнула синоптик.

Она отметила, что в последующие дни существенных осадков не ожидается. В понедельник ожидается в основном небольшой снежок, а температура продолжит понижаться.

«Мы ожидаем, что у нас в ночь на понедельник температура минимальная уже в Москве будет где-то в пределах минус 16-18 градусов, по региону до минус 20, дневная температура будет минус 11-13 градусов. Вторжение холодного воздуха будет сопровождаться порывами северного ветра до 12-14 метров в секунду», - сказала Позднякова.

По ее прогнозу, холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы почти на 10 градусов сохранится вплоть до среды включительно, преобладающая температура ночью минус 15-20 градусов, днем - минус 10-15.

Ранее Роскосмос показал космический снимок снежного циклона, который накрыл Москву перед резким потеплением в пятницу.