МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Крепкие морозы и северный ветер ждут москвичей на следующей неделе

Синоптики предупредили автомобилистов о гололедице.
Дима Иванов 14-02-2026 10:40
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Температура воздуха в Москве начнет резко понижаться в ночь на воскресенье, на дорогах образуется гололедица. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о предстоящем резком похолодании в Москве и регионе.

«Большого количества снега, осадков мы не ожидаем, а вот самым неприятным моментом станет значительное понижение температуры воздуха», - сказала специалистка.

По ее словам, минимум температуры завтра придется на утренние часы в Москве, к утру подморозит минус 9 градусов, дальше понижение температуры продолжится.

В течение дня максимальная температура будет в пределах минус 7-9 градусов. Не исключено, что к вечеру в воскресенье в Москве уже подморозит градусов до минус 10-12.

«На дорогах образуется сильная гололедица. Это опасное явление погоды», - подчеркнула синоптик.

Она отметила, что в последующие дни существенных осадков не ожидается. В понедельник ожидается в основном небольшой снежок, а температура продолжит понижаться.

«Мы ожидаем, что у нас в ночь на понедельник температура минимальная уже в Москве будет где-то в пределах минус 16-18 градусов, по региону до минус 20, дневная температура будет минус 11-13 градусов. Вторжение холодного воздуха будет сопровождаться порывами северного ветра до 12-14 метров в секунду», - сказала Позднякова.

По ее прогнозу, холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы почти на 10 градусов сохранится вплоть до среды включительно, преобладающая температура ночью минус 15-20 градусов, днем - минус 10-15.

Ранее Роскосмос показал космический снимок снежного циклона, который накрыл Москву перед резким потеплением в пятницу.

#Москва #Погода #морозы #снег #наш эксклюзив #Татьяна Позднякова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 