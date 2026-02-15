МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Пентагоне сообщили о задержании танкера в Индийском океане

Перемещение судна отслеживали от Карибского моря.
Глеб Владовский 15-02-2026 17:16
© Фото: DeptofWar, X © Видео: DeptofWar, X

Американские военные задержали нефтяной танкер Veronica III в акватории Индийского океана. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

По данным ведомства, судно нарушило карантин, введенный президентом США Дональдом Трампом.

«Судно пыталось обойти ограничения, введенные президентом Трампом, надеясь ускользнуть. Мы отследили перемещение от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили (танкер - Прим. ред.)», - говорится в публикации.

В Пентагоне подчеркнули, что продолжат пресекать попытки нарушения санкций и лишать свободного перемещения по нейтральным водам.

Это не первый случай, когда американские военные задерживают танкеры в Индийском океане. Так, 9 февраля в Пентагоне сообщили о высадке на Aquila II, который якобы нарушил введенный Белым домом санкционный режим для судов.

