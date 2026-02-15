МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В НАБУ подтвердили задержание экс-министра энергетики Украины Галущенко

Задержание прошло в рамках расследования дела «Мидас».
Глеб Владовский 15-02-2026 16:09
© Фото: РИА Новости

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили задержание экс-министра энергетики страны Германа Галущенко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня (15 февраля - Прим. ред.) во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас"... Детали позже», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о задержании Галушенко при попытке выехать из страны.

Напомним, он фигурирует в деле о коррупции в энергетике. После скандала в ноябре прошлого года его отправили в отставку с поста главы Минюста Украины, который он занимал с лета. В расследовании НАБУ говорится, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич оказывал покровительство Галущенко перед  главой киевского режима, чтобы контролировать финансовые потоки в энергетике и отмывании денег.

