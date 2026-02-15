МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Умер создатель первых игровых приставок Sega Хидеки Сато

Разработчику программного обеспечения было 77 лет.
Глеб Владовский 15-02-2026 16:33
© Фото: SEGA SATURN, SHIRO!, YouTube

Умер разработчик ряда игровых консолей Sega Хидеки Сато. Об этом сообщил японский журнал Beep21.

«Скончался Хидеки Сато, известный как отец программного обеспечения Sega. Он был поистине великим человеком, который покорил японскую игровую историю и поклонников по всему миру», - говорится в материале.

Создателю игровых приставок было 77 лет. Точная причина смерти не указывается.

Сато принимал участие в разработке от первой игровой консоли SG-1000 которая появилась в продаже в 1983 году и игрового компьютера SC-3000 до выпущенной в 1998 году приставки Dreamcast.

