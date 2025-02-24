Эксперт оценил влияние санкций ЕС на поставки консолей в Россию

Почему Евросоюз включил в пакет санкций запрет на импорт игровых консолей в Россию, непонятно. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

«Почему они включили этот пункт в пакет санкций, у меня нет ответа. Об этом их надо спросить, но на импорт приставок это никак не повлияет», - сказал эксперт.

По его словам, на территории стран Евросоюза нет никакого производства, связанного с игровыми консолями. Основные производственные мощности находятся на территории Азии.

«Приставки и их комплектующие производятся в Азии. Эти товары не идут через ЕС, а значит, запрещать их импорт в Россию Европа не может», - уточнил Хаддажи.

Напомним, что в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС ввел запрет на экспорт в Россию игровых консолей. Кроме того, в Европе также запретили вещание восьми российских СМИ.