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Эксперт оценил влияние санкций ЕС на поставки консолей в Россию

По словам Хаддажи, игровые консоли производят в странах Азии. Новый пакет санкций на их импорт сильно не повлияет.
Глеб Владовский 2025-02-24 16:58:03
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Почему Евросоюз включил в пакет санкций запрет на импорт игровых консолей в Россию, непонятно. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

«Почему они включили этот пункт в пакет санкций, у меня нет ответа. Об этом их надо спросить, но на импорт приставок это никак не повлияет», - сказал эксперт.

По его словам, на территории стран Евросоюза нет никакого производства, связанного с игровыми консолями. Основные производственные мощности находятся на территории Азии.

«Приставки и их комплектующие производятся в Азии. Эти товары не идут через ЕС, а значит, запрещать их импорт в Россию Европа не может», - уточнил Хаддажи.

Напомним, что в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС ввел запрет на экспорт в Россию игровых консолей. Кроме того, в Европе также запретили вещание восьми российских СМИ.

#наш эксклюзив #санкции ЕС #приставки #импорт из ес #игровые консоли
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