ГД: вывешивание списков имен должников по ЖКХ чревато штрафами

Несмотря на то, что управляющие компании, в попытке обойти закон, пишут номера квартир, это все равно считается нарушением.
Глеб Владовский 15-02-2026 15:39
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Вывешивание списка имен должников по услугам ЖКХ без их согласия - это нарушение закона. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Уточняется, что это подпадает под 13.11 КоАП о сохранности персональных данных. Подобные нарушения чреваты штрафами.

Для юридических лиц он составляет от 300 до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении он может вырасти вплоть до 1,5 миллиона. К персональным данным относятся, в том числе инициалы «должников», пишет 360.ru.

Подчеркивается, что управляющие компании, с целью обойти закон, пишут в списках номера квартир должников. Но и это тоже считается нарушением.

Ранее юрист и эксперт по защите прав потребителей Мария Свиридова рассказала, какие услуги ЖКХ оплачивать необязательно.

