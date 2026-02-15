На Землю обрушилась вторая за февраль магнитная буря

Вторая за февраль магнитная буря обрушилась на Землю прошлой ночью. Пик ее пришелся примерно на 5:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным лаборатории, буря достигла уровня G1.3. В настоящий момент она находится в диапазоне от слабой до средней. Исследователи связывают явления с крупной корональной дырой на Солнце, которая расположена напротив нашей планеты.

В лаборатории считают, что период геомагнитных возмущений может длиться до двух суток, но воздействие будет неравномерным. Ученые отмечают, что выход бури на средний уровень G2 в этот период будет маловероятным.

Также отмечается, что на фоне возмущений ночью стали ярче полярные сияния. Их индекс активности в пике достигал 8,6 из максимальных 10 баллов.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о магнитной буре на Земле планетарного масштаба. В этот период наблюдались полярные сияния максимального уровня над территорией Канады и северной части Соединенных Штатов.