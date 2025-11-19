Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Украины Галущенко

Верховная рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко. За трансляцией заседания можно было наблюдать на канале «Рада».

Решение было принято единогласно: 323 депутата проголосовали за при отсутствии противников и воздержавшихся, 15 депутатов не голосовали.

Галущенко, который ранее занимал еще и пост министра энергетики, проходит подозреваемым по уголовному делу о коррупции. Другими фигурантами дела являются советник Владимира Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич и секретарь СНБО страны и бывший министр обороны Рустем Умеров.

Ранее политолог Наталья Елисеева в беседе со «Звездой» заявила, что чисткой рядов правительства от коррупционеров Зеленский лишь подтверждает наличие проблем.