Галузин: РФ готова обсудить введение в Киеве временного внешнего управления

По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, это позволит провести на Украине демократические выборы, а также привести к власти в стране правительство, «с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор».
Игнат Далакян 15-02-2026 11:27
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российская Федерация готова обсудить с другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой Организации Объединенных Наций после завершения спецоперации. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

В интервью ТАСС он отметил, что подобная идея не является новой: в марте прошлого года российский президент Владимир Путин уже говорил о таком варианте.

«Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации», - заявил дипломат.

По его словам, внешнее управление на Украине позволит там провести демократические выборы, что приведет к власти в стране правительство, с которым можно будет подписать полноценный мирный договор, а также легитимные документы о межгосударственном сотрудничестве в будущем.

Ранее сообщения о проведении выборов на Украине оценил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, по этому вопросу не было сигналов от первоисточников из Киева, однако в Кремле принимают во внимание и сообщения СМИ по этому вопросу.

#в стране и мире #ООН #Украина #МИД России #внешнее управление
