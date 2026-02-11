Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на отсутствие сообщений от первоисточников о возможном проведении выборов на Украине. При этом он отметил, что в Кремле принимают во внимание и сообщения СМИ по этому вопросу.

«Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать их, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники. А из первоисточников пока таких заявлений не было», - сказал Песков журналистам.

Так представитель Кремля отреагировал на публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский может объявить о намерении провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению 24 февраля.

По данным FT, решение якобы связано с давлением администрации Дональда Трампа, которая настаивает на проведении выборов и референдума до 15 мая 2026 года. В противном случае Украина рискует потерять предлагаемые США гарантии безопасности. Офис президента Зеленского опроверг информацию FT.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году, его пятилетний срок истек в мае 2024 года. Однако из-за введения военного положения в связи со специальной военной операцией выборы были отложены. Украинская оппозиция и некоторые наблюдатели критиковали решение об отмене выборов как «узурпацию власти».