МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кличко заявил, что Киев на грани катастрофы

Мэр украинской столицы также упомянул начавшийся еще до СВО конфликт с Зеленским и добавил, что это лишь усугубило ситуацию в городе.
Игнат Далакян 15-02-2026 10:44
© Фото: стрингер, РИА Новости

Ситуация с энергетикой в Киеве подошла близко к бедственной. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Киев находится на грани катастрофы», - цитирует главу города Financial Times.

При этом мэр украинской столицы упомянул изданию конфликт с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который начался еще до начала специальной военной операции. По словам Кличко, это лишь усугубило ситуацию в городе.

Ранее Виталий Кличко заявил, что ситуация в Киеве может ухудшиться и призвал жителей покинуть город. По словам мэра города, все городские службы работают в круглосуточном режиме.

#в стране и мире #Катастрофа #Украина #Киев #Виталий Кличко #Энергетика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 