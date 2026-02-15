Ситуация с энергетикой в Киеве подошла близко к бедственной. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Киев находится на грани катастрофы», - цитирует главу города Financial Times.

При этом мэр украинской столицы упомянул изданию конфликт с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который начался еще до начала специальной военной операции. По словам Кличко, это лишь усугубило ситуацию в городе.

Ранее Виталий Кличко заявил, что ситуация в Киеве может ухудшиться и призвал жителей покинуть город. По словам мэра города, все городские службы работают в круглосуточном режиме.