Кличко заявил, что ситуация в Киеве может стать еще хуже, и призвал покинуть город

Виталий Кличко отметил, что все городские службы работают круглосуточно.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 11:37
© Фото: IMAGO, Agentur Wehnert, M.Gr.nzd.r, Global Look Press

Киев определил в каждом районе города пункты обогрева, иными словами - убежища. Люди там могут оставаться на ночь. Об этом заявил глава региона Виталий Кличко, призвав жителей запастись продуктами питания, водой и лекарствами.

«Запаситесь продуктами, водой, необходимыми лекарствами. Кто еще имеет возможность выехать за город, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла, не отказывайтесь от них», - написал он в социальных сетях.

Отмечается, что ситуация в столице крайне сложная. Работодателям порекомендовали организовать для сотрудников гибкий график и по возможности перевести на удаленный формат работы.

«Столица готовится к реагированию на различные сценарии развития событий», - заявил Кличко.

В каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с районной администрацией, сообщил Кличко. Он добавил, что все городские службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях ЧП.

Ранее в МВД Украины посоветовали жителям подготовиться к возможному отъезду из страны на фоне развивающегося энергетического кризиса. Украинцев призвали подготовить все самое необходимое.

