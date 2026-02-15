МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к терорганизациям

Российский дипломат назвал такое определения ЛНР и ДНР абсолютно неприемлемым и юридически ничтожным определением.
Игнат Далакян 15-02-2026 10:23
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

Посольство Российской Федерации в Германии запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к «террористическим организациям». Об этом заявил посол России в берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

«Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение», - сказал дипломат.

По его словам, российская дипмиссия также запросила доступ к гражданину России, который был задержан за сбор гуманитарной помощи для Донббасса. Нечаев отметил, что в этой истории вызывает возмущение криминализация в Германии гуманитарных поставок российскому региону и квалификация ЛНР и ДНР в качестве «зарубежных террористических объединений».

Ранее канцлер Германии выступал за восстановление отношений с Россией. Во время своего выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау Мерц назвал Россию европейской страной.edited 10:21 
 

#Россия #в стране и мире #ДНР #Германия #дипломат #ЛНР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 