Россия запросила разъяснений ФРГ по отнесению ЛНР и ДНР к терорганизациям

Посольство Российской Федерации в Германии запросило разъяснений у немецкой стороны после причисления генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к «террористическим организациям». Об этом заявил посол России в берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

«Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение», - сказал дипломат.

По его словам, российская дипмиссия также запросила доступ к гражданину России, который был задержан за сбор гуманитарной помощи для Донббасса. Нечаев отметил, что в этой истории вызывает возмущение криминализация в Германии гуманитарных поставок российскому региону и квалификация ЛНР и ДНР в качестве «зарубежных террористических объединений».

Ранее канцлер Германии выступал за восстановление отношений с Россией. Во время своего выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау Мерц назвал Россию европейской страной.


