Песков рассказал о начале новой реальности после 2014 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в 2014 году началась некая новая реальность, которая потребовала смены концептуальных подходов к тем, кого раньше считали партнерами России, и решимости в отстаивании своих интересов.

Песков пояснил, что новая реальность потребовала от России решительных действий. По его словам, президент принял решение о смене концептуальных подходов к тем, кого раньше считали партнерами страны.

Ранее Песков объяснил причину выбора следующим местом трехсторонней встречи России, США и Украины швейцарскую Женеву. По его словам, Женева стала оптимальным городом для проведения саммита из-за графиков всех стран-участниц переговорного процесса.