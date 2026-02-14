МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков рассказал о начале новой реальности после 2014 года

Она потребовала пересмотра традиционных партнеров России.
Дима Иванов 14-02-2026 09:53
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в 2014 году началась некая новая реальность, которая потребовала смены концептуальных подходов к тем, кого раньше считали партнерами России, и решимости в отстаивании своих интересов.

Песков пояснил, что новая реальность потребовала от России решительных действий. По его словам, президент принял решение о смене концептуальных подходов к тем, кого раньше считали партнерами страны.

Ранее Песков объяснил причину выбора следующим местом трехсторонней встречи России, США и Украины швейцарскую Женеву. По его словам, Женева стала оптимальным городом для проведения саммита из-за графиков всех стран-участниц переговорного процесса.

#Россия #Украина #сша #переговоры #мирный план #урегулирование на Украине
