Актер Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену перед публикой. Это произошло 13 февраля 2026 года на предпремьерном прогоне спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова.

Ефремов сыграл главную роль вместе с Анной Михалковой. Они исполняют бывших супругов, которые случайно встречаются спустя годы после расставания. Постановка основана на пьесе Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» и относится к жанру психологической драмы.

Показ прошел в закрытом формате для родственников, близких артистов и представителей прессы. Премьерные показы спектакля запланированы на 25 и 26 марта 2026 года. Репетиции начались 30 января, а билеты на премьеру были раскуплены почти сразу после старта продаж 9 февраля.

Ефремов вышел из колонии по УДО в апреле 2025 года, отбыв часть срока по делу о смертельном ДТП 2020 года. В 2025 году он был принят в труппу театра Никиты Михалкова.