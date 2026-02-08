МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Актер Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения

Он сыграл главную роль в спектакле театра Никиты Михалкова.
Дима Иванов 14-02-2026 08:20
© Фото: РИА Новости, Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену перед публикой. Это произошло 13 февраля 2026 года на предпремьерном прогоне спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова.

Ефремов сыграл главную роль вместе с Анной Михалковой. Они исполняют бывших супругов, которые случайно встречаются спустя годы после расставания. Постановка основана на пьесе Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» и относится к жанру психологической драмы.

Показ прошел в закрытом формате для родственников, близких артистов и представителей прессы. Премьерные показы спектакля запланированы на 25 и 26 марта 2026 года. Репетиции начались 30 января, а билеты на премьеру были раскуплены почти сразу после старта продаж 9 февраля.

Ефремов вышел из колонии по УДО в апреле 2025 года, отбыв часть срока по делу о смертельном ДТП 2020 года. В 2025 году он был принят в труппу театра Никиты Михалкова.

