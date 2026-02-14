МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Казахстанский фигурист Шайдоров стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

Спортсмен из России Петр Гуменник занял шестое место.
Тимур Юсупов 14-02-2026 01:41
© Фото: Yohei Osada, AFLO, Global Look Press

Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров занял первое место в одиночном мужском соревновании на Олимпийских играх 2026 в Италии. По сумме двух прокатов он набрал 291,58 баллов.

Спортсмен одержал безоговорочную победу, обойдя обладателя серебра, японца Юму Кагияму, более чем на 11 очков. Третье место в соревнованиях также занял японец Сюн Сато - его результат составил 274,90 баллов.

Россиянин Петр Гуменник по итогам двух прокатов занял шестое место со счетом в 271,21 балла. В произвольной программе Гуменник выполнил пять четвертных прыжков, а все вращения и дорожка шагов были исполнены на максимальный четвертый уровень.

Ранее российскому спортсмену не разрешили использовать в его номере заранее выбранную им музыку. Молодого фигуриста поставили перед выбором: решать вопрос с авторскими правами или менять программу выступления.

#Спорт #фигурное катание #Олимпийские игры #Казахстан #Олимпиада-2026
