Казахстанский фигурист Шайдоров стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров занял первое место в одиночном мужском соревновании на Олимпийских играх 2026 в Италии. По сумме двух прокатов он набрал 291,58 баллов.

Спортсмен одержал безоговорочную победу, обойдя обладателя серебра, японца Юму Кагияму, более чем на 11 очков. Третье место в соревнованиях также занял японец Сюн Сато - его результат составил 274,90 баллов.

Россиянин Петр Гуменник по итогам двух прокатов занял шестое место со счетом в 271,21 балла. В произвольной программе Гуменник выполнил пять четвертных прыжков, а все вращения и дорожка шагов были исполнены на максимальный четвертый уровень.

Ранее российскому спортсмену не разрешили использовать в его номере заранее выбранную им музыку. Молодого фигуриста поставили перед выбором: решать вопрос с авторскими правами или менять программу выступления.