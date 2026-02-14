МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Польша и Литва договорились создать военный полигон в Сувалкском коридоре

Литва продвигала совместное использование объекта.
Дима Иванов 14-02-2026 06:39
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Польша и Литва планируют создать совместный учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью. Об этом пишет американский журнал The National Interest в статье от 11 февраля 2026 года.

Сувалкский коридор - это узкая полоса земли шириной около 65 километров между Польшей и Литвой, которая отделяет Калининградскую область России от Беларуси и считается одним из наиболее уязвимых участков восточного фланга НАТО.

Литва уже выделила 100 миллионов евро на строительство нового учебного полигона бригадного уровня в районе Капчяместиса, расположенного в центре Сувалкского коридора, отмечает 360.ru.

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 января 2026 года во время трехсторонней встречи в Вильнюсе с президентом Польши Каролем Навроцким и главой киевского режима Владимиром Зеленским предложил расширить этот объект на польскую территорию.

«Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон. Это позволит укрепить не только взаимодействие между нашими вооруженными силами, но и оборону Сувалкского коридора. Мы призываем рассмотреть возможность расширения полигона на польскую территорию и создания совместного военного объекта для обеих стран», - заявил тогда Науседа.

По мнению авторов статьи, такое решение позволит создать крупный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в «безграничный форпост» НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками. Это повысит оперативную совместимость сил двух стран и усилит общую оборону уязвимого участка.

Польша выразила готовность к совместному использованию полигона, что открывает путь к уникальному в рамках НАТО проекту. Планы реализуются на фоне усиления напряженности в регионе и регулярных учений альянса.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Москва заблокирует Сувалкский коридор, соединяющий Белоруссию с Калининградом, то альянс будет вынужден жестко ответить. По его словам, НАТО регулярно отрабатывает различные сценарии. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предупреждение Рютте провокацией.

