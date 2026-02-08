Слуцкий назвал провокацией слова Рютте о «сокрушительном ответе» России

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» в случае блокады Россией Сувалкского коридора являются не более чем провокацией. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, делается это для того, чтобы поднять градус русофобской истерии. Несмотря на заверения Москвы об отсутствии планов атаковать европейские страны, НАТО искусственно популяризирует «российскую угрозу», чтобы оправдать милитаризацию и «раздувание» военных бюджетов.

«Подобные заявления повышают риски глобального противостояния. "Сокрушительный ответ"... повлечет не менее сокрушительные встречные меры», - цитирует его слова RT.

Ранее Рютте заявил, что если Москва заблокирует Сувалкский коридор, соединяющий Белоруссию с Калининградом, то альянс будет вынужден жестко отвечать. По его словам, НАТО регулярно отрабатывает различные сценарии.