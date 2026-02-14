МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы тараном уничтожили две «Бабы-яги» украинских боевиков

Кадрами их боевой работы поделилось Министерство обороны Российской Федерации.
14-02-2026 05:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы сбили в воздухе два тяжелых гексакоптера ВСУ. Кадрами работы войск беспилотных систем группировки «Юг» поделились в Министерстве обороны Росссийской Федерации.

Боестолкновение произошло в небе над краматорско-дружковском направлением СВО. Мониторившие ситуацию вокруг позиций наших бойцов операторы ударных БПЛА из 1-й Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Волки» засекли неподалеку тяжелые дроны противника. Ими оказались беспилотники типа R-18, более известные под неофициальным названием «Баба-яга».

Поняв, что медлить нельзя, специалисты из группы воздушного прикрытия тут же направили на цели свои FPV-дроны и точными ударами уничтожили их прямо в воздухе. Благодаря их доблестной работе и своевременной реакции, план врага по атаке наших бойцов был полностью сорван.

Ранее Минобороны показало, как военнослужащие ВС РФ в специальных центрах подготовки учатся уворачиваться от беспилотников врага. Они привыкают к их необычному внешнему виду и характерному звуку, а также отрабатывают приемы уклонения и противодействия.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #дроны #Баба-яга #СВО #Дроноводы
