Сербия планирует начать совместное с Израилем производство дронов

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах создать два новых оборонных предприятия совместно с иностранными государствами. Об этом политик рассказал в беседе с журналистами после конференции по безопасности в Мюнхене.

По имеющейся информации, одной из стран, с которыми намерен сотрудничать Белград, станет Израиль.

«У нас будет две фабрики с иностранными государствами 50 на 50. Одна - с Израилем, по самым современным дронам, она бы в конце апреля, начале мая должна была начать работать. Много вкладываем, много того покупаем», - рассказал Вучич.

Политик сообщил, что в планах у Сербии уже в пределах ближайшего года создать в армии большие подразделения дронов и беспилотных платформ. Соответствующее решение было принято президентом страны после того, как он вместе с послом КНР Ли Мином посетил презентацию новых военных разработок.

По словам Вучича, власти тратят на оборону Сербии рекордные 2,65% ВВП страны. Политик надеется, что благодаря инвестициям он сможет всего за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, повысить ее огневую мощь на 100% и увеличить на треть численность личного состава.

Ранее сербский лидер поделился, что его тревожит воинственность большинства стран Евросоюза в отношении России.