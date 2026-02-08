МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сербия планирует начать совместное с Израилем производство дронов

Президент страны надеется всего за полтора года значительно увеличить мощь армии.
Тимур Юсупов 14-02-2026 04:33
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил о планах создать два новых оборонных предприятия совместно с иностранными государствами. Об этом политик рассказал в беседе с журналистами после конференции по безопасности в Мюнхене.

По имеющейся информации, одной из стран, с которыми намерен сотрудничать Белград, станет Израиль.

«У нас будет две фабрики с иностранными государствами 50 на 50. Одна - с Израилем, по самым современным дронам, она бы в конце апреля, начале мая должна была начать работать. Много вкладываем, много того покупаем», - рассказал Вучич.

Политик сообщил, что в планах у Сербии уже в пределах ближайшего года создать в армии большие подразделения дронов и беспилотных платформ. Соответствующее решение было принято президентом страны после того, как он вместе с послом КНР Ли Мином посетил презентацию новых военных разработок.

По словам Вучича, власти тратят на оборону Сербии рекордные 2,65% ВВП страны. Политик надеется, что благодаря инвестициям он сможет всего за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, повысить ее огневую мощь на 100% и увеличить на треть численность личного состава.

Ранее сербский лидер поделился, что его тревожит воинственность большинства стран Евросоюза в отношении России.

#в стране и мире #Сербия #Израиль #Александр Вучич #дроны #Белград #армия сербии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 