Посол РФ: Вучича беспокоит воинственность Евросоюза в отношении России

Президента Сербии Александра Вучича тревожит воинственность большинства стран Евросоюза в отношении России. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Боцан-Харченко.

«Ситуация в Европе вызывает глубокую обеспокоенность у Вучича. Воинственные настроения большинства стран Евросоюза оставили тягостные впечатления у него после поездки в Давос», - рассказал дипломат.

Он также напомнил, что вопрос продажи боеприпасов Украине был раздражителем в отношениях между Белградом и Москвой. Но сейчас президент Сербии и подконтрольные ему структуры наблюдают за ситуацией.

«Продавали боеприпасы на Украину недобросовестные посредники Сербии. То есть прямого участия Белграда в поставках не было. И Сербия далека от мысли участвовать в таких европейских акциях», - уточнил Боцан-Харченко.

Ранее Вучич в эфире телеканала Pink TV заявил, что Европа активно готовится к масштабному военному конфликту с Россией. Он отметил, что Белград оказался между молотом и наковальней. Сербский лидер подчеркнул, что страна должна продолжить вооружаться, чтобы защитить себя.