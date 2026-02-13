Ограждения и машины помешали пожарным спасти детей из горящей квартиры во Владивостоке

Трое детей погибли при пожаре в квартире во Владивостоке. По предварительной информации, в момент происшествия они остались дома одни, родители ушли на работу. Пожарные машины не смогли сразу проехать к зданию, рассказали соседи.

Языки пламени вырывались из окон квартиры на седьмом этаже. Черный дым стремительно закрывал фасад и уходил вверх. В этот момент в горящей квартире находились дети трех, шести и девяти лет.

К прибытию первых подразделений квартира уже была полностью охвачена огнем. Едкий черный дым быстро распространился по подъезду. Пожарные эвакуировали шесть человек из соседних квартир, но спасти детей не удалось.

«Я хочу сказать, что дети были очень хорошие. И он, и она - они за детей так трясутся. Если идут куда - всегда за руку их. Такое не было, чтоб они одни тут гуляли», - рассказала соседка Алла Червина.

Больше 10 минут пожарные потеряли, пытаясь проехать к месту возгорания. Спецмашинам пришлось лавировать между припаркованными автомобилями и пластиковыми ограждениями во дворе.

«Жильцам приходится пробираться в подъезд между тесно припаркованными машинами. Ситуация на дороге вокруг дома не лучше - автомобили стоят с обеих сторон улицы, затрудняя проход и проезд спецтранспорта», - отметил корреспондент «Звезды» Николай Кугук.

С другой стороны дома ситуация аналогичная. Помимо припаркованных машин, проезду мешают установленные столбы.

«Они раньше открыты были, а теперь там по две стойки стоят. Как так можно перекрывать аварийные въезды и выезды? Я очень возмущена», - говорит жительница дома Людмила Петрова.

Все эти ограждения появились в рамках городского проекта по благоустройству. По словам местных жителей, эти изменения лишь усложнили проезд спецтехники и стали одной из причин трагедии.

«Заблокированные гидранты и затрудненный проезд значительно осложняют работу пожарных при ликвидации возгораний в многоэтажках, где каждая секунда на счету», - заявила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю Екатерина Кутузова.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств трагического пожара. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

