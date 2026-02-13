МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЦБ заявили, что «эффект Долиной» не повлиял на рынок жилья

Ранее в Госдуме предложили внести законопроект для защиты от «эффекта Долиной».
Глеб Владовский 13-02-2026 19:14
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Систематического воздействия эффекта, связанного с певицей Ларисой Долиной, на рынок жилья не наблюдается. Такое заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Системного эффекта (Долиной - Прим. ред.) мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена», - подчеркнула она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили изменить правила, касающиеся сделок с жильем, которые были совершены под влиянием мошенников. Автором поправок стал депутат Михаил Делягин.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей, но позже заявила о мошенничестве. Суды вернули квартиру Долиной, а Лурье осталась без денег. В декабре 2025-го Верховный суд признал Лурье собственницей жилья. 19 января она получила ключи от квартиры.

#в стране и мире #ЦБ #Эльвира Набиуллина #Эффект Долиной #рынок недвижимости
