В Сергиеве Посаде пятеро пострадали при взрыве газа в жилом доме

В частном доме в Сергиеве Посаде произошел взрыв, в результате ранения получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления «Мособлпожспас».

«В частном доме на улице Митькина взорвался газгольдер. Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате инцидента всего загорелись три жилых дома. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар.

Точная причина происшествия не установлена.