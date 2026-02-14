МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Сергиеве Посаде пятеро пострадали при взрыве газа в жилом доме

Пожарные ликвидировали возгорание. Точная причина трагедии не установлена.
Глеб Владовский 14-02-2026 21:37
© Фото: life_sergiev_posad, Telegram © Видео: life_sergiev_posad, Telegram

В частном доме в Сергиеве Посаде произошел взрыв, в результате ранения получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления «Мособлпожспас».

«В частном доме на улице Митькина взорвался газгольдер. Пять человек пострадали в результате происшествия, детей среди них нет», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в результате инцидента всего загорелись три жилых дома. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар.

Точная причина происшествия не установлена.

#в стране и мире #пожар #Подмосковье #Взрыв газа
