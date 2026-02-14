Финляндия подала протест из-за победы норвежца Клебо на лыжном спринте

Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта, победителем которой стал норвежец Йоханнес Клебо. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Лыжная ассоциация и Олимпийский комитет Финляндии подали протест в адрес жюри спринтерских соревнований Международной федерации лыжного спорта (FIS)», - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что норвежцам во время заезда разрешили пронести в зону сервиса смазочное масло. А это запрещено согласно предварительных инструкциях, разосланных командам в связи с соревнованиями. Позже FIS извинилась за свои действия и признала, что была допущена ошибка, пишет Life.

Ранее сообщалось, что российская сторона подала протест из-за результатов скиатлона на Олимпийских играх в Италии. Судьи рассматривают действия француза Матиса Деложа, который финишировал вторым. Он получил желтую карточку по ходу гонки за то, что срезал дистанцию. В то же время россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место.