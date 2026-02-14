МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Финляндия подала протест из-за победы норвежца Клебо на лыжном спринте

Норвежской сборной разрешили пронести в зону сервиса смазочное масло. Это противоречит официальным инструкциям для всех команд.
Глеб Владовский 14-02-2026 22:10
© Фото: Michael Nitzschke, imageBROKER.com, Globallookpress

Финляндия подала протест на результаты лыжного спринта, победителем которой стал норвежец Йоханнес Клебо. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Лыжная ассоциация и Олимпийский комитет Финляндии подали протест в адрес жюри спринтерских соревнований Международной федерации лыжного спорта (FIS)», - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что норвежцам во время заезда разрешили пронести в зону сервиса смазочное масло. А это запрещено согласно предварительных инструкциях, разосланных командам в связи с соревнованиями. Позже FIS извинилась за свои действия и признала, что была допущена ошибка, пишет Life.

Ранее сообщалось, что российская сторона подала протест из-за результатов скиатлона на Олимпийских играх в Италии. Судьи рассматривают действия француза Матиса Деложа, который финишировал вторым. Он получил желтую карточку по ходу гонки за то, что срезал дистанцию. В то же время россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место.

#в стране и мире #норвегия #Финляндия #протест #Олимпиада-2026 #лыжный спринт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 