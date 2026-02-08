В Японии запуск реактора на крупнейшей в мире АЭС перенесли из-за сбоя

Технические неполадки привели к переносу запуска шестого энергоблока АЭС в Японии, которая считается крупнейшей в мире. Об этом агентство 47 News.

Уточняется, что поломка прибора для изменения нейтронов в корпусе реактора «Касивадзаки-Карива» привела к тому, что выработку электричества в тестовом режиме отложили примерно на полдня, пишет RT.

Как сообщает японское агентство, поломка произошла 12 февраля. Об этом стало известно после того, как устройство подключили к резервуару высокого давления, чтобы проверить, нормально ли он функционирует. Утечки радиоактивных материалов не зафиксировали.

Ожидается, что пробный запуск состоится во второй половине воскресенья, 15 февраля.