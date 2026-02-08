МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Японии запуск реактора на крупнейшей в мире АЭС перенесли из-за сбоя

Шестой энергоблок находящейся в Японии АЭС «Касивадзаки-Карива» планируют запустить во второй половине 15 февраля.
Глеб Владовский 14-02-2026 21:06
© Фото: By IAEA Imagebank - 04780017, CC BY-SA 2.0, wikimedia.org

Технические неполадки привели к переносу запуска шестого энергоблока АЭС в Японии, которая считается крупнейшей в мире. Об этом агентство 47 News.

Уточняется, что поломка прибора для изменения нейтронов в корпусе реактора «Касивадзаки-Карива» привела к тому, что выработку электричества в тестовом режиме отложили примерно на полдня, пишет RT.

Как сообщает японское агентство, поломка произошла 12 февраля. Об этом стало известно после того, как устройство подключили к резервуару высокого давления, чтобы проверить, нормально ли он функционирует. Утечки радиоактивных материалов не зафиксировали.

Ожидается, что пробный запуск состоится во второй половине воскресенья, 15 февраля.

#в стране и мире #АЭС #Япония #ядерный реактор #Сбой #Касивадзаки-Карива
