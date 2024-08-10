Главу Сергиева Посада Акулова задержали по подозрению в коррупции

Главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«По данным следствия, с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского г.о." за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сумме он получил не менее 15 млн рублей», - говорится в сообщении СК.

Руководительница МФЦ в свою очередь устроила на службу не менее пяти сотрудников, которые в действительности не работали, зарплату за них получала чиновница, добавили в ведомстве. За тот же период фиктивные сотрудники «получили» не менее 15 миллионов рублей.

Ранее Акулов был вызван в СК, где следователи провели ряд действий по установлению обстоятельств дела. К данному моменту в отношении главы МФЦ избрали меру пресечения в виде ареста.