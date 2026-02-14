Под Сургутом погиб подросток в результате схода снега с кровли

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сошла лавина, в результате погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.
«На группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован», - говорится в заявлении ведомства.
Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, всего в результате трагедии под толщей снега оказались пятеро детей. В Сети также появились кадры, как местные жители откапывали их.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Обстоятельства трагедии выясняются.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»