Под Сургутом погиб подросток в результате схода снега с кровли

В региональном Следкоме РФ возбудили уголовное дело. Всего под толщей снега оказались пятеро ребят.
Глеб Владовский 14-02-2026 20:36
© Фото: mchs_official, МАХ © Видео: mamochkilyantora, Telegram

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сошла лавина, в результате погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.

«На группу детей, находившихся возле крытого хоккейного корта, с кровли сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один несовершеннолетний госпитализирован», - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщил глава района Андрей Трубецкой, всего в результате трагедии под толщей снега оказались пятеро детей. В Сети также появились кадры, как местные жители откапывали их.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Обстоятельства трагедии выясняются.

