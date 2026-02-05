Два человека попали в больницу после возгорания бензовоза в ХМАО

Двух человек госпитализировали после возгорания бензовоза в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

Уточняется, что пожар охватил площадь около 150 квадратных метров. Это случилось около 10.00 по местному времени (08.00 мск).

«Поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля МАЗ (бензовоз) на территории автозаправочной станции в поселке Солнечный», - говорится в сообщении пресс-службы.

ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по Югре, сообщает, что пожар локализовали к 12.25 по местному времени. Открытое горение ликвидировали в 12.41. К тушению огня привлекались 20 пожарных и пять единиц спецтехники. По факту происшествия региональной прокуратурой организована проверка.