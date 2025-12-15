Наводнение на Бали унесло жизнь россиянки

Наводнение на индонезийском острове Бали унесло жизнь россиянки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По предварительным данным, 30-летняя гражданка РФ не справилась с управлением скутера. Она пыталась на нем проехать по затопленному участку.

«Женщину вместе с транспортным средством унесло течением под мост. Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой», - говорится в заявлении.

Правоохранители призвали местных жителей проявлять осторожность во время ливней.

Стихийное бедствие произошло на острове из-за проливных дождей. В результате сильнее всего пострадали округ Бадунг и город Денпасар.