Наводнение на Бали унесло жизнь россиянки

Предварительно, 30-летняя гражданка РФ пыталась на скутере проехать по затопленному участку.
Глеб Владовский 15-12-2025 21:31
© Фото: Moonstar Simanjuntak, XinHua, Globallookpress

Наводнение на индонезийском острове Бали унесло жизнь россиянки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По предварительным данным, 30-летняя гражданка РФ не справилась с управлением скутера. Она пыталась на нем проехать по затопленному участку.

«Женщину вместе с транспортным средством унесло течением под мост. Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой», - говорится в заявлении.

Правоохранители призвали местных жителей проявлять осторожность во время ливней.

Стихийное бедствие произошло на острове из-за проливных дождей. В результате сильнее всего пострадали округ Бадунг и город Денпасар.

