МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ЛНР 15 человек пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков

В результате обстрела несколько десятков зданий получили повреждения.
Глеб Владовский 14-02-2026 17:58
© Фото: glava_lnr_info, MAX

Украинские боевики обстреляли поселок Центральный в Луганской народной республике, в результате ранения получили 15 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Удар пришелся сразу по нескольким улицам... Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», - написал он в соцсетях.

По словам Пасечник, еще несколько зданий, в том числе школа получили повреждения. Огнеборцы МЧС ликвидировали вспыхнувшие в результате инцидента пожары.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими боевиками Белгорода погибли двое местных жителей. Атаке подвергся один из инфраструктурных объектов города, а также не менее пяти жилых многоквартирных домов.

#ВСУ #ЛНР #Леонид Пасечник #обстрел всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 