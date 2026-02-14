В ЛНР 15 человек пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков

Украинские боевики обстреляли поселок Центральный в Луганской народной республике, в результате ранения получили 15 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Удар пришелся сразу по нескольким улицам... Сейчас за помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», - написал он в соцсетях.

По словам Пасечник, еще несколько зданий, в том числе школа получили повреждения. Огнеборцы МЧС ликвидировали вспыхнувшие в результате инцидента пожары.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими боевиками Белгорода погибли двое местных жителей. Атаке подвергся один из инфраструктурных объектов города, а также не менее пяти жилых многоквартирных домов.