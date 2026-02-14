В Финляндии пересмотрят сделки с недвижимостью россиян за последние 20 лет

Министерство обороны Финляндии рассматривает возможность вмешательства в сделки с недвижимостью россиян, совершенные за последние 20 лет. Об этом сообщила газета Suomenmaa.

«Последующее вмешательство будет применяться ко всем типам недвижимости и даже к сделкам, совершенным в течение последних 20 лет... весной будет разработан план ретроспективного вмешательства в сделки, которые уже были заключены с использованием жестких методов», - говорится в материале.

Отмечается, что такую меру рассматривают из соображений национальной безопасности. В ведомстве также выразили мнение, что вопрос сделок по недвижимости должен контролироваться жестче.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда.