Стубб: отношения России и Финляндии изменились навсегда

Финский лидер заявил, что Финляндия остается якобы лучшей страной.
Глеб Владовский 02-01-2026 04:57
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Отношения между Россией и Финляндией подверглись кардинальным изменениям. Такое заявление сделал финский лидер Александр Стубб.

«Отношения с Россией изменились навсегда», - цитирует его новогоднее обращение к нации 360.ru.

Глава государства добавил, что Финляндия якобы остается лучшей страной мира. Кроме того, он допустил, что заключения мира между Москвой и Киевом близко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала финских политиков лидерами по неадекватным заявлениям в 2025 году. Слова Стубба о том, что Финляндия победила СССР в 1944 году она назвала «квинтэссенцией глупости, подлости и лжи».

