В Минпросвещения заявили о планах изменить стандарт работы детсадов

В Минпросвещения РФ начали работу по улучшению работы детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируем также внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, ведомство создаст оргкомитет, который будет учитывать поступившие от регионов предложения. Кроме того, в Минпросвещения ведется работа над рекомендациями по оформлению пространств детсадов со всеми требованиями безопасности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что Общественная палата и Министерство просвещения РФ работают над пилотным проектом «коллективного присмотра» за детьми до трех лет. Проект предполагает, что родители смогут отдавать ребенка в находящиеся по соседству учреждения.