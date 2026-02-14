МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минпросвещения заявили о планах изменить стандарт работы детсадов

По словам Кравцова, в Минпросвещения ведется работа над рекомендациями по оформлению пространств детсадов со всеми требованиями безопасности.
Глеб Владовский 14-02-2026 16:51
© Фото: Артем Кулекин, РИА Новости

В Минпросвещения РФ начали работу по улучшению работы детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планируем также внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, ведомство создаст оргкомитет, который будет учитывать поступившие от регионов предложения. Кроме того, в Минпросвещения ведется работа над рекомендациями по оформлению пространств детсадов со всеми требованиями безопасности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что Общественная палата и Министерство просвещения РФ работают над пилотным проектом «коллективного присмотра» за детьми до трех лет. Проект предполагает, что родители смогут отдавать ребенка в находящиеся по соседству учреждения.

#в стране и мире #детсады #стандарт #Минпросвещения РФ
