Минпросвещения разработало проект домашних яслей

Проект предполагает, что многодетные матери смогут создавать «семейные детские сады», где будут присматривать не только за своими детьми, но еще и за другими.
Сергей Дьячкин 07-01-2026 03:02
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press, Global Look Press

Общественная палата и Министерство просвещения РФ работают над пилотным проектом «коллективного присмотра» за детьми до трех лет. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Проект предполагает, что родители смогут отдавать ребенка в домашние ясли по соседству. По словам Рыбальченко, рассматривается концепция, что многодетные матери смогут создавать «семейные детские сады», где будут присматривать не только за своими детьми, но еще и за другими.

Рыбальченко объяснил, что родители смогут отдавать детей в возрасте до трех лет на уход и присмотр непосредственно в такую семью. Либо в дошкольную группу рядом с домом.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о развитии системы яслей в нашей стране. Он поручил рассмотреть этот вопрос вице-премьеру Татьяне Голиковой на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Ясли необходимы, чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, считает Путин, не теряла квалификацию и могла как можно быстрее вернуться в профессию.

