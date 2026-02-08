МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала бредом больного заявления Зеленского о выборах на Украине

Обратив внимание на заявления главы киевского режима о российских спортсменах на Олимпиаде, дипломат возмутилась тем, что Зеленский призывает травить людей по национальному признаку.
Игнат Далакян 14-02-2026 16:47
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского про выборы на Украине не стоит воспринимать всерьез, его слова сейчас напоминают бред больного человека. Об этом рассказала «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы понимаем, чем он болен. Это действительно такое душевное нездоровье, приправленное всякими, как вы понимаете, незаконными препаратами. И доказательств этому огромное количество. Посмотрите, что он несет относительно выборов, которые то он собирается проводить и вроде как всех агитирует, некие электоральные процессы на Украине, а потом в одну секунду то ли передумывает, то ли их переносит, даже разобрать уже нельзя», - сказала дипломат.

Она добавила, что глава киевского режима перекроил термин национализм, когда ужаснулся и потребовал у других стран тоже возмутиться количеству российских спортсменов на Олимпиаде в Италии. Так Зеленский требует травить людей по национальному признаку.

«Точно также травили в 30-е годы разные народы в Европе, евреев, также травили славян, также изничтожали потом их физически, также объявляли, так сказать, охоту буквально на цыган, на другие народы, которые объявляли якобы недостойными то ли существования, то ли участия в каких-то мероприятиях. Понимаете? Вот это чудовищно», - сказала Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, если это не расценивать как вопиющий факт, то дальше следующая национальность будет препарирована каким-нибудь «очередным невменяемым диктатором».

Ранее официальный представитель МИД России призвала мир «ловить нациста» Зеленского. Глава киевского сказал, что ему гадко из-за присутствия русских спортсменов в сборных на Олимпиаде. Он также подчеркнул, что спортсменов российского происхождения особенно много в командах из Грузии и США.

Также Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы, но только если США обеспечат прекращение огня на два-три месяца.

#Зеленский #Мария Захарова #Олимпиада #выборы на Украине #наш эксклюзив #Спортсмены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 