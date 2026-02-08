Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского про выборы на Украине не стоит воспринимать всерьез, его слова сейчас напоминают бред больного человека. Об этом рассказала «Звезде» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы понимаем, чем он болен. Это действительно такое душевное нездоровье, приправленное всякими, как вы понимаете, незаконными препаратами. И доказательств этому огромное количество. Посмотрите, что он несет относительно выборов, которые то он собирается проводить и вроде как всех агитирует, некие электоральные процессы на Украине, а потом в одну секунду то ли передумывает, то ли их переносит, даже разобрать уже нельзя», - сказала дипломат.

Она добавила, что глава киевского режима перекроил термин национализм, когда ужаснулся и потребовал у других стран тоже возмутиться количеству российских спортсменов на Олимпиаде в Италии. Так Зеленский требует травить людей по национальному признаку.

«Точно также травили в 30-е годы разные народы в Европе, евреев, также травили славян, также изничтожали потом их физически, также объявляли, так сказать, охоту буквально на цыган, на другие народы, которые объявляли якобы недостойными то ли существования, то ли участия в каких-то мероприятиях. Понимаете? Вот это чудовищно», - сказала Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, если это не расценивать как вопиющий факт, то дальше следующая национальность будет препарирована каким-нибудь «очередным невменяемым диктатором».

Ранее официальный представитель МИД России призвала мир «ловить нациста» Зеленского. Глава киевского сказал, что ему гадко из-за присутствия русских спортсменов в сборных на Олимпиаде. Он также подчеркнул, что спортсменов российского происхождения особенно много в командах из Грузии и США.

Также Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы, но только если США обеспечат прекращение огня на два-три месяца.