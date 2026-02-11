Дегтярев: Олимпийский комитет России могут восстановить весной

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приступит к рассмотрению досье для восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в апреле или мае. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил министр Михаил Дегтярев.

«По моим ощущениям, это может быть апрель-май, когда исполком посмотрит наше досье. Решение может быть одно-единственное - восстановление», - сказал он в эфире программы "Центральный канал".

Министр отметил, что Олимпийский комитет России проделал значительную работу по приведению своего устава в соответствие с Олимпийской хартией МОК, в связи с чем препятствий для возвращения организации на международную арену возникнуть не должно.

Юридическая комиссия МОК подтвердила отсутствие оснований для отказа, а заседание исполкома, отмечает Дегтярев, ожидается после завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

Как напоминает 360.ru, МОК отстранил ОКР осенью 2023 года из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В марте 2025 года устав ОКР был изменен - региональные советы больше не входят в состав комитета.