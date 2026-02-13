Средства ПВО сбили 58 украинских дронов над Россией

Дежурные средства ПВО за ночь с 12 на 13 февраля перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Большинство дронов (43) были сбиты над Волгоградской областью. Над Ростовской областью уничтожили 12 беспилотников, над Курской - два и один - над Республикой Крым.

В ночь на 12 февраля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.