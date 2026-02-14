Годовщина освобождения Ростова: как красноармейцы выгнали фашистов в 1943 году

В годовщину освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков на Братском кладбище возлагают венки на могилы советских воинов. В регионе проходит «Марш памяти» и забег в парке Победы. Город отмечает 83-ю годовщину освобождения.

Мария Власова видела и бомбежки, и зверства немцев. Когда началась война ей было 15. На быках она пахала землю, а когда враг начал наступать на донскую землю - рыла окопы. Помочь школьница пыталась чем только могла.

«Мы молодые, на второй год войны, нас на окопы послали, тоже туда - рыли окопы, кормили бедно тогда. Вот это такое было трудное время, шла война, есть было нечего», - поделилась ветеран Мария Власова.

Немцы ворвались в город 21 ноября 1941 года, но уже спустя восемь дней красноармейцы выдворили захватчиков. Первую оккупацию называют «кровавой неделей». Тогда погибли около тысячи человек. Летом 1942 года гитлеровцы не оставляли попыток прорваться на Кавказ. Над Ростовом не смолкал рев бомбардировщиков. Город фашисты разрушили на 80%. Вторая оккупация продлилась 8 месяцев.

Змиевская балка стала место массовых казней. Сюда доставляли пленных солдат и командиров Красной Армии, которые под дулами автоматов немецких оккупантов и полицаев копали ямы для братских могил. Мемориал хранит память о 27 тысячах красноармейцев и жителей Ростова.

Наши войска вошли в донскую столицу в начале февраля 1943-го. Ожесточенные уличные бои на подступах к городу продолжались семь дней. На подходах к городу бойцы теряли бронетехнику, но заново собирали боевые машины, что называется, «из трех одну».

«И вот именно на этом танке можно увидеть, что катки от разных машин, люки от разных машин, этот танк собран из разных частей. Почему? Потому что танкисты 6-ой танковой бригады это ростовчане - они освобождали свой город любой ценой», - объяснил военный историк, руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Ростов брали с нескольких направлений. Там, где немецкая техника вязла в грязи, - наша продолжала движение. Переправившись по льду реки, советские воины атаковали опорные пункты противника в прибрежных зданиях. Сломив сопротивление врага 14 февраля 1943 года, наши войска полностью завладели городом. Фашисты сдались. Из почти полумиллионного населения на момент освобождения от фашистов в городе осталось 170 тысяч жителей. А части Красной Армии после небольшой передышки продолжили наступление - нужно было освобождать Донбасс.