МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Годовщина освобождения Ростова: как красноармейцы выгнали фашистов в 1943 году

Из почти полумиллионного населения на момент освобождения от фашистов в городе осталось 170 тысяч жителей.
Игнат Далакян Елизавета Волкова 14-02-2026 11:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В годовщину освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков на Братском кладбище возлагают венки на могилы советских воинов. В регионе проходит «Марш памяти» и забег в парке Победы. Город отмечает 83-ю годовщину освобождения.

Мария Власова видела и бомбежки, и зверства немцев. Когда началась война ей было 15. На быках она пахала землю, а когда враг начал наступать на донскую землю - рыла окопы. Помочь школьница пыталась чем только могла.

«Мы молодые, на второй год войны, нас на окопы послали, тоже туда - рыли окопы, кормили бедно тогда. Вот это такое было трудное время, шла война, есть было нечего», - поделилась ветеран Мария Власова.

Немцы ворвались в город 21 ноября 1941 года, но уже спустя восемь дней красноармейцы выдворили захватчиков. Первую оккупацию называют «кровавой неделей». Тогда погибли около тысячи человек. Летом 1942 года гитлеровцы не оставляли попыток прорваться на Кавказ. Над Ростовом не смолкал рев бомбардировщиков. Город фашисты разрушили на 80%. Вторая оккупация продлилась 8 месяцев.

Змиевская балка стала место массовых казней. Сюда доставляли пленных солдат и командиров Красной Армии, которые под дулами автоматов немецких оккупантов и полицаев копали ямы для братских могил. Мемориал хранит память о 27 тысячах красноармейцев и жителей Ростова.

Наши войска вошли в донскую столицу в начале февраля 1943-го. Ожесточенные уличные бои на подступах к городу продолжались семь дней. На подходах к городу бойцы теряли бронетехнику, но заново собирали боевые машины, что называется, «из трех одну».

«И вот именно на этом танке можно увидеть, что катки от разных машин, люки от разных машин, этот танк собран из разных частей. Почему? Потому что танкисты 6-ой танковой бригады это ростовчане - они освобождали свой город любой ценой», - объяснил военный историк, руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Ростов брали с нескольких направлений. Там, где немецкая техника вязла в грязи, - наша продолжала движение. Переправившись по льду реки, советские воины атаковали опорные пункты противника в прибрежных зданиях. Сломив сопротивление врага 14 февраля 1943 года, наши войска полностью завладели городом. Фашисты сдались. Из почти полумиллионного населения на момент освобождения от фашистов в городе осталось 170 тысяч жителей. А части Красной Армии после небольшой передышки продолжили наступление - нужно было освобождать Донбасс.

#Великая Отечественная война #освобождение #Ростов-на-Дону #фашисты #красноармейцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 