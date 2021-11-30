Первый освобожденный: как Красная армия отбила у немцев Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону отметил важную дату - первое освобождение города от фашистских захватчиков 29 ноября 1941 года. Это первая крупная победа советских войск с начала Великой Отечественной войны, первый крупный освобожденный город.

Канонада от залпов пушек разносится над Кумженской рощей. Салют памяти не случайно проводят здесь. В ноябре 1941 года именно в этих местах шли самые кровопролитные бои за Ростов. Увы, свидетелей тех страшных событий уже не осталось. Но есть потомки, именно они передают истории о героях следующим поколениям.

Младший сержант Владимир Брусков, как и его дед, стал артиллеристом. Во многом благодаря рассказам, которые услышал от своего легендарного предка. Один из самых ярких - об эмоциях, которые испытывал Александр Анатольевич после освобождения города.

«Восторг был просто непередаваемый, каждый человек испытывал тонну ощущений, эмоций. Несмотря на все тяготы, что пришлось преодолеть, несмотря на боль, страдания, все, что они прошли, все это перегородили восторг и радость от завершенной миссии», - поделился Брусков воспоминаниями деда.

Но сначала - месяц тяжелейших оборонительных боев. К октябрю 1941 года немецкая армия на пике могущества. За плечами отборных дивизий вермахта уже были Киев, Минск, Таллин, группа армий «Центр» подходила к Москве. А другая уверенно продвигалась к Ростову, захватив 17 октября Таганрог.

Гитлеровцы в октябре 1941-го, после взятия Таганрога, двигались по направлению к Ростову. Однако уже к 22 октября от их улыбок не осталось и следа. У деревни Чалтырь советские войска встретили врага во всеоружии. Началась битва за Ростов.

Теперь на месте, где наспех сформированные и совсем необстрелянные 343-я и 353-я стрелковые дивизии стояли насмерть, установлен мемориал. Немцы несли большие потери, о чем постоянно писали в донесениях. Их удалось прочитать благодаря захваченным в 1944 году американцами немецким архивам.

«...атаки русских при поддержке танков. Критическое положение! Решающее контрнаступление вел один батальон в составе 4 офицеров, 223 бойцов, а танковый полк имел всего 22 танка Pz-III и Pz-IV», - говорится в донесении командира 13-й танковой дивизии вермахта.

Большие потери понесли и наши дивизии. В октябрьских боях потеряна треть бойцов состава 343-й стрелковой.

«Они проявили мужской характер. Они просто встали, окопались. Вот здесь! Три стратегических направления: северное направление, Москва, Юг - Ростов. И одно из щупалец немецкого блицкрига здесь останавливается. 23 октября, на следующий день после этого кульминационного боя, немцы переходят к обороне», - сказал командир поискового отряда «Родина» Лусеген Хейгетов.

Перегруппировавшись, гитлеровцы начинают новое наступление, но уже на другом направлении, через Новочеркасск и Шахты, однако и здесь, столкнувшись с упорным сопротивлением, останавливаются. Лишь 21 ноября ударами сразу нескольких танковых дивизий немцы смогли занять город, однако далось им это очень большой ценой.

«Впервые Ростове, в отличие от Минска, Киева, Риги, Таллина и других крупных наших городов, Киева того же, были серьезные уличные бои и в 1941-м и в июле 1942-го. Это прообраз Сталинградской мясорубки здесь был», - отметил старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Владимир Афанасенко.

Озлобленные и замерзшие гитлеровцы, заняв город, устроили в нем настоящий террор. Впоследствии эта неделя оккупации войдет в историю как «кровавая». Только на углу улиц Верхненольная и Советская гитлеровцы расстреляли 90 человек, просто из окрестных домов. И таких перекрестков в Ростове наберется не один десяток.

Долго удерживать город враги не смогли. Уже 27 ноября в 7 часов утра наши войска 56-й армии под командованием Федора Ремизова, форсировав по льду Дон, смогли выбить немцев с правого берега. Вот как описывал начало наступления в своих мемуарах один из участников тех событий Иван Алексеевич Попов.

«Двадцать седьмого ноября утром, с рассветом, наша артиллерия открыла огонь. Для нас это было ново - столько артиллерийского огня. Четыре машины "катюш", стоявшие возле нас в лощине, тоже дали залпы и потом тут же снялись и ушли. А нам команда: "Встать! Вперед! В атаку!"», - говорится в воспоминаниях Попова.

Бои за город продолжались три дня, и уже 30 ноября, неся существенные потери, гитлеровцы были вынуждены отступить прочь от города. Ростов-на-Дону был полностью освобожден от фашистов. Эта первая большая победа советских войск в Великой Отечественной войне вселила уверенность, что враг в итоге обязательно будет разбит.