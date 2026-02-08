МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле высоко оценили программу Гуменника на Олимпиаде

Он большой молодец, заявил Песков.
Дима Иванов 14-02-2026 11:43
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Супруга представителя Кремля фигуристка Татьяна Навка, по его словам, сказала, что Петр вполне мог быть в тройке при ином отношении судей.

«В любом случае - он большой молодец!», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата»

Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании с суммой 271,21 балла. Он чисто исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе, что позволило ему подняться с 12-го места после короткой на шестое. Американец Илья Малинин, лидировавший после короткой, допустил ошибки и финишировал восьмым. Золото завоевал казахстанец Михаил Шайдоров (291,58 балла), серебро - японец Юма Кагияма (280,06), бронзу - Шун Сато (274,90).

Петр Гуменник стал одним из главных открытий российского фигурного катания на Играх в Италии. Произвольная программа с пятью четверными прыжками, включая два четверных тулупа, два четверных сальхова и четверной риттбергер, была отмечена экспертами как одна из самых сложных и чистых на турнире. Его шестое место стало лучшим результатом для российских одиночников на Олимпиадах с 2010 года.

#в стране и мире #Олимпиада #Дмитрий Песков #татьяна навка #Петр Гуменник
