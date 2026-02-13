Фото снежного циклона над Москвой с орбиты показал Роскосмос

Мощный снежный циклон накрыл Москву и Подмосковье плотной облачностью и осадками. Спутниковый снимок этого атмосферного явления опубликован в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

На фотографии, полученной со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», видно, как циклон закрывает столицу сплошным облачным покровом.

По данным Гидрометцентра России, снегопад продолжится до конца выходных и может возобновиться 16 февраля. В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности.

«Столицу накрыл циклон и принес с собой сильный снегопад», - говорится в сообщении Telegram-канала «Роскосмос».

С 26 по 29 января столицу накрыла серия мощных циклонов, что привело к рекордным осадкам. За 27 января на метеостанции ВДНХ выпало 11-13,2 мм осадков, побив рекорд 1995 года. К 29 января на улицах Москвы накопилось 77-92 мм осадков, что сделало январь 2026-го самым снежным за 203 года наблюдений.