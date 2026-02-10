МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве из горящего дома через балкон спасли маломобильного пенсионера

Всего спасены 35 человек.
Глеб Владовский 10-02-2026 19:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве из горящей жилой многоэтажки огнеборцы спасли через балкон пенсионера, который не способен самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На опубликованный кадрах можно увидеть, как специалисты МЧС России начали спускать жителя дома с помощью крана пожарной машины.

По данным МЧС России, всего из горящего здания спасли 35 человек. Уточняется, что площадь возгорания на лестничных маршах составила 200 квадратных метров. На обрешетнике кровли - 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на улице Пресненский вал загорелся жилой дом. Тогда из здания спасли 18 человек.

