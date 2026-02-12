Средства ПВО сбили 106 беспилотников ВСУ над Россией

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 12 февраля перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью - 24. Над Брянской областью уничтожили 21 БПЛА, над Воронежской - 19, над Тамбовской - 13, над Нижегородской - девять, над Крымом - пять, над акваторией Азовского моря - четыре, над Ростовской областью - три, над Липецкой - два. По одному беспилотнику сбили над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

В ночь на 7 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника. Дроны пытались атаковать объекты на территории 13 российских регионов.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.