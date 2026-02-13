МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Олимпиады

Гераскевич уверен, что решение о дисквалификации наносит ему спортивный ущерб.
Глеб Владовский 13-02-2026 20:21
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена с Украины Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Специальный отдел CAS отклонил заявление скелетониста... против Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Международного олимпийского комитета (МОК)», - цитирует заявление RT.

По словам украинца, решение о дисквалификации не имеет отношения к техническим нарушениям или правилам безопасности. Он выразил мнение, что вердикт наносит ему спортивный ущерб.

Напомним, 12 февраля Гераскевича сняли с участия на соревнованиях за изображенных на его шлеме спортсменов, погибших на СВО. Несмотря на это, ему разрешили присутствовать на спортивных объектах в нем.

#в стране и мире #Украина #CAS #скелетонист #Олимпиада-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 