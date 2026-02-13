CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена с Украины Владислава Гераскевича на дисквалификацию с Олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Специальный отдел CAS отклонил заявление скелетониста... против Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и Международного олимпийского комитета (МОК)», - цитирует заявление RT.

По словам украинца, решение о дисквалификации не имеет отношения к техническим нарушениям или правилам безопасности. Он выразил мнение, что вердикт наносит ему спортивный ущерб.

Напомним, 12 февраля Гераскевича сняли с участия на соревнованиях за изображенных на его шлеме спортсменов, погибших на СВО. Несмотря на это, ему разрешили присутствовать на спортивных объектах в нем.