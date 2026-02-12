Шлем раздора: как украинский скелетонист устроил политическое шоу на Олимпиаде

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) вернула аккредитацию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, через несколько часов после лишения за политические провокации.

Последние дни ему по идее, надо было готовиться соревнованиям, явно занимался другими делами: публиковал в соцсетях одно обращение за другим, настойчиво требовал, чтобы МОК разрешил ему выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов. Комитет изначально запретил, так как это прямое нарушение Олимпийской хартии - никакой политической пропаганды на соревнованиях.

Причем, комитет вел себя с украинцем удивительно мягко. Ему еще накануне напомнили, что он уже высказал свою политическую позицию, надев этот шлем на тренировку. А если так уж хочется почтить память погибших украинских спортсменов, то в качестве исключения он может на соревнованиях надеть черную повязку. Скелетониста это не устроило, а заодно он наябедничал на других спортсменов.

«Аналогичная ситуация сложилась с израильским скелетонистом: на церемонии открытия он вышел в кипе (о чем накануне заявил в своих социальных сетях), на которой были указаны имена 11 израильских спортсменов и тренеров, убитых террористами на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года. То есть, спортсмен буквально поместил память о погибших на свою голову, чтобы почтить их. Я откровенно не понимаю, чем принципиально отличаются эти два случая», - заявил Гераскевич.

За отказ от политических акций МОК лишил Гераскевича аккредитации, как, собственно, и должен был сделать по своим правилам. Но очень быстро поменял решение. Аккредитацию вернул, хотя на соревнованиях выступать все равно запретил.

Произошло это после личного вмешательства главы МОК Кирсти Ковентри, которая после встречи и уважительной беседы с Гераскевичем убедила дисциплинарный комитет вернуть украинцу аккредитацию. И все плакали. Сначала отец Гераскевича, узнав об отстранении сына, а потом и сама Ковентри, выйдя после разговора со спортсменом к журналистам, объясняя, почему ему нельзя участвовать в соревнованиях.

«В данном случае непосредственно во время соревнований мы должны обеспечить безопасную среду для всех, и, к сожалению, это означает, что никакие (политические - Прим. ред.) сообщения не допускаются. Так гласят правила», - заявила она.

Теперь Гераскевич может спокойно ходить в своем шлеме по олимпийским объектам вместе с другими украинскими спортсменами, которые помогли устроить политическое шоу. Фристайлистка Екатерина Коцар хотела выступить в шлеме с надписью «будьте храбрыми как украинцы». Не разрешили. Но и от соревнований пока не отстранили. Гораздо хитрее поступили саночница Елена Смага и горнолыжник Дмитрий Шепюк. Они наклеили политические лозунги на перчатки, которых не видно во время соревнований. Но показали их публике, когда их заезды закончились. И никаких санкций.

Причем, по отношению к россиянам в подобных случаях международные спортивные функционеры ведут себя абсолютно по-другому. Весной 2022-го года наш гимнаст Иван Куляк на этапе Кубка Мира в Катаре вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Его за это лишили бронзовой медали и дисквалифицировали на год.

Гераскевич далеко не самый сильный скелетонист мира и вряд ли бы смог бы что-то выиграть на этих играх. На предыдущей Олимпиаде, к слову, он был 14-м. А на чемпионатах мира редко поднимался выше десятого места. Но это уже не важно, потому что о спортивных целях украинские атлеты явно позабыли.

Без наград Гераскевич не остался. Зеленский уже подписал указ о его награждении Орденом свободы. А один из украинских банков пообещал подарить ему миллион гривен - немногим меньше двух миллионов рублей по курсу.