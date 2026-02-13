Замглавы Челябинской области заключили под стражу до 12 апреля

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика заключили под стражу на срок до 12 апреля. Об этом сообщил из зала суда корреспондент «Звезды».

Подозреваемому избрали меру пресечения в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере. Предварительно, по данным следствия, Фалейчик сдавал детский лагерь «Юность» неназванной организации в долгосрочную аренду. За это он получил почти 2 млн рублей. Тогда он занимал пост главы городского округа Копейск.

Ранее сообщалось о задержании заместителя губернатора Челябинской области. Кадры мероприятия появились в распоряжении «Звезды». Глава региона Алексей Текслер пообещал, что в случае доказательства вины Фалейчик ответит перед законом по всей строгости.