Замглавы Челябинской области заключили под стражу до 12 апреля

Ранее Фалейчика заподозрили в получении крупной взятки.
Глеб Владовский 13-02-2026 18:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика заключили под стражу на срок до 12 апреля. Об этом сообщил из зала суда корреспондент «Звезды».

Подозреваемому избрали меру пресечения в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере. Предварительно, по данным следствия, Фалейчик сдавал детский лагерь «Юность» неназванной организации в долгосрочную аренду. За это он получил почти 2 млн рублей. Тогда он занимал пост главы городского округа Копейск.

Ранее сообщалось о задержании заместителя губернатора Челябинской области. Кадры мероприятия появились в распоряжении «Звезды».  Глава региона Алексей Текслер пообещал, что в случае доказательства вины Фалейчик ответит перед законом по всей строгости.

#Челябинская область #суд #взятка #андрей фалейчик
